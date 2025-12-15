 Bluferries, da mercoledì nuovamente operativo il porto di Villa San Giovanni

Bluferries, da mercoledì nuovamente operativo il porto di Villa San Giovanni

Redazione

Bluferries, da mercoledì nuovamente operativo il porto di Villa San Giovanni

Tag:

lunedì 15 Dicembre 2025 - 16:40

Il programma dei mezzi commerciali e dei veicoli privati prevede partenze al minuto 45 di ogni ora.

VILLA SAN GIOVANNI – Dal prossimo mercoledì 17 dicembre, a partire dalla corsa delle 12.45, tornerà operativa per le navi di Bluferries, società di FS Logistix (Gruppo FS), la parte dell’approdo di Villa San Giovanni, temporaneamente chiusa per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento strutturale dell’approdo da parte dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

Il programma dei mezzi commerciali e dei veicoli privati prevede, nell’arco delle 24 ore, partenze al minuto 45 di ogni ora, sia dal porto di Villa San Giovanni che da quello di Tremestieri, tutti i giorni, compresi i festivi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Le storie di Tempostretto: incontro a Messina con i protagonisti
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED