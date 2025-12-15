Bluferries, da mercoledì nuovamente operativo il porto di Villa San Giovanni

Il programma dei mezzi commerciali e dei veicoli privati prevede partenze al minuto 45 di ogni ora.
VILLA SAN GIOVANNI – Dal prossimo mercoledì 17 dicembre, a partire dalla corsa delle 12.45, tornerà operativa per le navi di Bluferries, società di FS Logistix (Gruppo FS), la parte dell’approdo di Villa San Giovanni, temporaneamente chiusa per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento strutturale dell’approdo da parte dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
Il programma dei mezzi commerciali e dei veicoli privati prevede, nell’arco delle 24 ore, partenze al minuto 45 di ogni ora, sia dal porto di Villa San Giovanni che da quello di Tremestieri, tutti i giorni, compresi i festivi.