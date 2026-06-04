 Bluferries, Ivan Cutè nominato nuovo presidente: la Lega esulta

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Redazione

Bluferries, Ivan Cutè nominato nuovo presidente: la Lega esulta

giovedì 04 Giugno 2026 - 17:30

Il partito a Messina: "Saprà svolgere il compito con grande capacità di gestione e dedizione"

MESSINA – La Lega per Salvini premier di Messina ha esultato alla notizia della nomina di Ivan Cutè alla presidenza di Bluferries. L’assemblea di Bluferries, società del Gruppo FS controllata da FS Logistix, ha infatti nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2026-2028, indicando alla Presidenza il messinese. Amministratore Delegato e Direttore Generale sarà Giuseppe Sciumè. Il nuovo CdA si completa con la nomina di Katia Sacco.

Il partito in una nota ha espresso la propria soddisfazione: “La nomina di Ivan Cutè alla presidenza di Bluferries, società del gruppo Ferrovie dello Stato, è un riconoscimento alla città di Messina che esprime così il vertice di un’importante realtà dell’industria della navigazione”.

E ancora: “Con oltre 150 dipendenti e un flotta bidirezionale nello Stretto di Messina, Bluferries già da qualche anno ha intrapreso politiche per l’impiego ottimale dei lavoratori e il miglioramento dei servizi. La Lega Messina esprime compiacimento per l’incarico assegnato al messinese Ivan Cutè, certi che saprà svolgere l’importante compito con grande capacità di gestione e dedizione. Conosciamo la sua professionalità e riteniamo che Cutè sia la persona giusta al posto giusto”.

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