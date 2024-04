Body building, prestigioso successo di Azzolina in Portogallo

L'atleta messinese si impone nella sua categoria ad Estoril e continua il percorso di crescita

Il messinese Mauro Azzolina continua a sorprendere. Dopo il bel risultato nel Regno Unito di qualche settimana fa ha gareggiato ieri in Portogallo. Precisamente al Casinò di Estoril domenica 28 aprile, nella mattinata ha preso parte alla gara internazionale, seconda Pro Qualifier su due, ed è salito sul gradino più alto del podio nella sua categoria, la Men’s phisique class G, in cui competeva con altri dodici atleti provenienti da tutto il mondo. Risultato impressionante anche a livello assoluto dove ha chiuso al secondo posto sfiorando la vittoria competendo con gli altri sette vincitori delle altre categorie. In quest’appuntamento portoghese il body builder peloritano, accompagnato dal suo allenatore Angelo Sanfilippo, ha sfiorato nuovamente la Pro Card, il riconoscimento molto ambito che attesta lo stato di professionista, che serve ad avere la possibilità di qualificarsi al Mister Olympia.