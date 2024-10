Bollette da meno di un euro. L’Amam: “Saranno annullate”

Si tratta solo di utenze non domestiche

Bollette con importi inferiori a un euro. “E’ stato riscontrato un errore nel sistema di verifica relativo alle fatturazioni, che ha interessato un numero limitato di utenze esclusivamente non domestiche – dice Amam -. L’azienda ha già attivato le procedure necessarie per risolvere la questione mediante l’azzeramento dell’importo richiesto”.

Amam ha già avviato da tempo un processo di efficientamento dei sistemi informatici per l’emissione delle bollette elettroniche che è ormai in fase di completamento. Persistono solo alcune eccezioni residue già attenzionate dall’azienda e in fase di completa eliminazione.

Amam si scusa per il disagio arrecato e, per eventuali chiarimenti, invita gli utenti a contattare gli uffici preposti, disponibili a fornire ogni assistenza necessaria e contattabili anche telefonicamente al numero unico 090.3687711.