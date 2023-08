Bolognari: "Il Salva Taormina di De Luca affossa i taorminesi: aumenti scellerati su mensa, asilo e turismo" - Tempostretto

Il consigliere di minoranza ed ex primo cittadino: "Il gruppo si opposizione ha votato contro tutti gli aumenti, non senza prima aver tentato di modificare e mitigare la stangata"

TAORMINA – “Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Taormina si è consumata una strage degli interessi dei cittadini. Possiamo ribattezzare il Salva Taormina in… Affossa i taorminesi”. Va giù duro il consigliere di minoranza ed ex sindaco della Perla dello Jonio, Mario Bolognari. Sotto accusa la manovra lacrime e sangue voluta dal sindaco, Cateno De Luca. Bolognari parla di “aumenti scellerati su mensa scolastica, asilo nido, parcheggi, funivia, imposta di soggiorno”. L’attenzione viene poi puntata su un settore strategico per Taormina: “Il turismo, invece di essere considerata la principale risorsa economica della città – sostiene il consigliere – è diventato il bancomat del Comune e dell’Asm. È ancora non è finita. Arriveranno ulteriori stangate senza alcuna ragione e già tra quindici giorni”.

Bolognari evidenzia che “i consiglieri di opposizione della lista ‘Noi, Taormina’ hanno votato contro tutti gli aumenti, non senza prima avere tentato di modificare e mitigare la stangata. Nessuna apertura è stata dimostrata da parte della maggioranza, che ha votato compatta a favore di tutti gli aumenti. Neanche la nostra richiesta di spostare l’applicazione della nuova imposta di soggiorno al primo gennaio 2024 è stata minimamente presa in considerazione, con la conseguenza di importanti problemi di applicazione da parte delle strutture ricettive, tranne gli alberghi di lusso non toccati dagli aumenti. Incredibile, poi – conclude Bolognari – l’aumento per la celebrazione dei matrimoni civili, anche di quelli già prenotati e pagati. A questi sposi sarà chiesto di integrare il 100% della tariffa. Insomma, non solo una manovra pesante, ma anche illogica e vessatoria”.