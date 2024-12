Bonafede: “Abbiamo preso una sberla” e annuncia l’americana Vernon

L'allenatore di Akademia Sant'Anna commenta la prima sconfitta casalinga: "Non è stata una partita di alto livello, troppo fallosi oggi"

MESSINA – “Bisogna essere onesti con la nostra gente e dico che non è stata una gara di altissimo livello – esordisce così coach Bonafede in conferenza stampa dopo la sconfitta al tiebreak contro Offaengo – Siamo stati fallosi, la fase muro-difesa è saltata subito. Non siamo riusciti a fermarle, non c’è nessuno da mettere sotto esame, era la quinta partita in dieci giorni non ci siamo riusciti ad allenarci e tutte queste concause hanno portato ad un risultato amaro e negativo. Abbiamo preso una bella sberla, nel frattempo che aspettiamo di allenarci dobbiamo riprendere le energie e andare a Brescia dove sarà importante. Credo abbiamo giocato un solo set al nostro livello e le abbiamo lasciate a dodici. Loro hanno vinto e merito a loro, le aspettiamo eventualmente alla poule promozione. Nel tie-break da 13-12 subiamo tre punti consecutivi, era una partita da chiudere. Tutti noi stiamo facendo degli sforzi incredibili, meglio non pensarci più di tanto, da domani pensiamo alla strada principale che è il campionato”.

Bintu Diop, opposto di Akademia Sant’Anna: “Sicuramente è brutto perdere così al tie-break facendo tanti errori tutti io in primis. Alleniamoci meglio ed evitiamo gli errori in vista della partita di domenica che è la più importante. Non dobbiamo trovare scuse, la stanchezza non c’entra, loro hanno fatto bene, il campionato è lungo e ogni sconfitta non possiamo dire che siamo stanche. Hanno fatto una bella partita, facendo meglio nei punti decisivi. Il fatto che le squadre vengano qui studiandoci e dando il meglio non è brutto, giocare dando il massimo e mettere tanta competitività non deve essere un aspetto negativo”.

Akademia annuncia l’arrivo di Mychael Vernon

Al termine della conferenza stampa coach Bonafede annuncia il nuovo acquisto: “Abbiamo chiuso il contratto con Mychael Vernon giocatrice americana, abbiamo iniziato le pratiche per portarla qui in Italia e arriverà molto presto. Lunedì questa ragazza riceverà il premio come miglior posto 4 dei college americani e speriamo di essere veloci burocraticamnte. Si tratta di una ragazza molto giovane, 19 anni, che non ha mai giocato fuori dall’America. Siamo stati bravi e fortunati a prenderla, non ci fermeremo qua e annunceremo una seconda straniera nei prossimi giorni”.

Le dichiarazioni di Offanengo

Coach Fabio Bolzoni di Offanengo: “Sapevamo fosse un compito difficile, giocavamo contro una squadra di grandissima qualità. Abbiamo sempre spinto tanto in battuta e le abbiamo messe in difficoltà. La differenza l’ha fatta il nostro muro difesa, col servizio abbiamo limitato il loro gioco al centro e così abbiamo gestito meglio l’opposto e questa squadra gira tanto in quel ruolo. Messina nelle ultime partite ha dimostrato un po’ di alti e bassi, io ho detto alle mie di entrare in questi vuoti che avevano. Questa partita è la fotocopia di San Giovanni, l’ho costruita su quanto successo con loro. Questo campionato sta dimostrando che sia girone A che girone B devi giocartela”.

L’opposto Martina Martinelli: “Sono molto contenta della vittoria ci tenevamo tanto a fare bene e giocare senza pressione e divertirci. Abbiamo avuto poco tempo per superare la sconfitta di domenica e ci siamo dette di superare alla svelta il fallimento di quella giornata. Muro-difesa ha funzionato bene e ha permesso al contrattacco di fare bene. Era già capitato in campionato di essere sotto punti e recuperarli, anche oggi al quinto eravamo sotto e poi pareggiavamo. C’era massima attenzione su ogni pallone, sapevamo di dover difendere e non far cadere la palla e ci siamo riuscite”.