Ciucci e Isi commissari per il ponte sullo Stretto, Bonelli dice no

Accende il dibattito la possibile nomina dei due ad nel decreto legge Infrastrutture. Con l'obiettivo di superare i rilievi della Corte dei conti
Il ponte delle divisioni politiche. Fa discutere la possibile nomina di Pietro Ciucci (nella foto) e Aldo Isi come commissari straordinari sul Ponte sullo Stretto. Nella bozza del decreto legge Infrastrutture, secondo indiscrezioni, toccherebbe agli amministratori delegati della società Stretto di Messina e di Rfi, Rete ferroviaria italiana, di dipanare la matassa per provare a superare i tanti rilievi dei magistrati contabili. “Nel decreto legge sui commissari ci saranno le ottemperanze a tutte le richieste della Corte dei conti che vogliamo mettere per norma”, in effetti ha preannunciato Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture.
All’attacco le opposizioni. Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) e co-portavoce di Europa Verde.: “Una scelta grave e inaccettabile. Concentra poteri, riduce i controlli e alimenta un evidente conflitto di ruoli. Tutte le osservazioni sollevate dalla Corte dei conti, che hanno portato alla bocciatura della delibera del Cipess, derivano proprio dalle forzature tecnico-procedurali compiute dalla società Stretto di Messina. È quindi singolare, e politicamente inquietante, che l’amministratore delegato della società venga ora indicato come il soggetto chiamato a “risolvere” il problema: è come mettere l’arbitro in panchina con una delle squadre”.
“Il governo usa il ponte come propaganda”
E ancora: “Questo non è sviluppo: è commissariamento della democrazia. Il governo usa il Ponte come propaganda, mentre restano sul tavolo nodi decisivi: trasparenza degli atti, costi reali, valutazioni ambientali e sismiche, utilità dell’opera e priorità infrastrutturali vere per Sicilia e Calabria”.
