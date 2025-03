Bonifica al Rione Taormina, “saranno demolite 14 baracche”

Operai al lavoro nella seconda Baraccopoli di Messina, fa sapere l'ufficio del commissario per il risanamento

MESSINA – 14 baracche da demolire nella seconda baraccopoli di Messina. Operai al lavoro nel cantiere del rione Taormina per continuare le attività di pulizia, bonifica, demolizione e risanamento dell’area. Area negli anni scorsi trasformata in discarica. Il sub commissario al risanamento Santi Trovato ha fatto un sopralluogo insieme al direttore dei lavori, l’ingegnere Giuseppe Morganti, per fare il punto della situazione. Mentre le ruspe continuano a ripulire l’area in gran parte già sbaraccata, nei prossimi giorni interverrà Messina Servizi Bene Comune per rimuovere rifiuti e materiale che è rimasto sia all’interno delle ultime baracche da demolire che all’esterno. Complessivamente, quando le operazioni saranno concluse, le baracche demolite saranno quattordici.

“Avvio dei lavori lotti e sub lotti per le attività di risanamento”

“La macchina del risanamento continua pertanto a operare come da cronoprogramma al rione Taormina. A breve si procederà anche con l’avvio dei lavori nel primo dei lotti e sub lotti individuati per le attività di risanamento”, fa sapere l’ufficio del commissario per il risanamento.

Lavori Rione Taormina

Sabato sera, proprio al rione Taormina, è scoppiato un incendio che ha coinvolto due baracche e diverse famiglie.

