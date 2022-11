Bonus Caregiver a Messina, domande al Comune entro il 20 dicembre - Tempostretto

I moduli, differenziati per disabili gravi e gravissimi, possono essere ritirati presso il servizio Politiche sociali in Piazza della Repubblica

MESSINA – Possono essere presentate entro martedì 20 dicembre, all’ufficio servizio Politiche sociali del Comune di Messina, le istanze per accedere al contributo economico, una tantum, per il sostegno al ruolo di cura e di assistenza a favore dei disabili. A comunicarlo, l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore. I modelli di domanda, differenziati per disabili gravi e gravissimi, con i documenti da allegare, possono essere ritirati presso il servizio Politiche sociali in Piazza della Repubblica, Palazzo Satellite, tutti i giorni, sabato e festivi esclusi, dalle 9 alle 12; martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30, o scaricati dal sito istituzionale del Comune di Messina.

Chi può accedere al bonus

Possono accedere al “bonus” tutti i caregiver dei disabili gravi (riconosciuti tali ai sensi della legge 104 del 92, ovvero invalidi al 100%, con riconoscimento di indennità di accompagnamento) e dei disabili gravissimi (riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale del 26 settembre 2016) residenti nel Comune di Messina, con i requisiti di ammissibilità descritti. E’ definito caregiver familiare colui che assiste e si prende cura del coniuge o una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, un familiare o affine entro il secondo grado o un familiare entro il terzo grado, nei soli casi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104 del1992.