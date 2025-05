Bonus figlio, al via le domande per il contributo da mille euro

Lo comunica il Comune di Messina. Ecco tutti idettagli e i tempi in base al provvedimento regionale

MESSINA – Partono le domande per bonus figlio grazie al contributo regionale da mille euro per i nati dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025. Le scadenze sono differenziate in base alla data di nascita. Il Comune di Messina informa la cittadinanza che è possibile presentare istanza per l’assegnazione del Bonus figlio 2025 da 1.000 euro, destinato ai bambini nati o adottati tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025, secondo quanto previsto dal decreto del dirigente regionale. n. 1055/S8 del 24 aprile 2025, assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali.

Chi può fare domanda:

Possono presentare l’istanza uno dei genitori o chi esercita la potestà genitoriale, in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, comunitaria, o extracomunitaria con permesso di soggiorno in corso di validità;

Residenza in Sicilia al momento della nascita/adozione (per gli extracomunitari da almeno 12 mesi);

Nascita del bambino nel territorio regionale;

ISEE del nucleo familiare non superiore a € 10.140,00.

Scadenze per la presentazione:

Entro il 30 giugno 2025 per i nati dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025;

per i nati dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025; Entro il 31 dicembre 2025 per i nati dal 1° aprile al 30 settembre 2025.

Il modello di domanda è consultabile e scaricabile, in allegato, oppure può essere ritirato a mano presso il Front Office del Servizio Politiche Sociali – Palazzo Satellite, Piazza della Repubblica n. 40 (Piano Terra).

La domanda, completa della documentazione richiesta, va presentata allo stesso indirizzo di Palazzo Satellite.

Criteri per la graduatoria:

Le domande saranno valutate in base a:

Valore dell’ISEE (priorità ai redditi più bassi); Numero dei componenti del nucleo familiare (priorità a nuclei più numerosi); Data di nascita del bambino (a parità dei criteri precedenti).

In allegato: Avviso pubblico (Allegato A al D.D.G. n. 1055/S8 del 24/04/2025) e modello di domanda (Allegato B)