Da un passato di sinistra alle liste di Basile: “Non un salto della quaglia ma di qualità” VIDEO

Le new entry Diego Indaimo e Renato Coletta spiegano perché si candidano al fianco dell'ex sindaco

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Nelle 15 liste a sostegno dell’ex sindaco Federico Basile non sono pochi i candidati provenienti da altri partiti. C’è chi ha un passato marcatamente di sinistra ma negli ultimi anni ha iniziato a credere nel progetto De Luca – Basile.

“Molte misure adottate da Basile sono di sinistra”

“Molte delle misure adottate dall’amministrazione Basile sono prettamente di sinistra”, spiega il candidato al Consiglio comunale, Diego Indaimo. “Dalla differenziata, ai servizi sociali, gli asili nido, il trasporto pubblico locale. Il mio obiettivo è continuare a proporre politiche che vadano in questa direzione”, conclude Indaimo.

Coletta: “Ho criticato De Luca e Basile ma ora li ringrazio per la fiducia”

Dalla parte di Federico Basile c’è anche chi in passato l’ha aspramente criticato, come l’ex consigliere della IV Municipalità, Renato Coletta. Dopo tre mandati da consigliere di circoscrizione col Pd ora si candida alla presidenza con Sud chiama Nord. “E’ vero ho criticato e non rinnego nulla, è tutto ancora pubblico sui miei profili”, spiega Coletta. L’ex consigliere di sinistra non lo definirebbe un salto della quaglia ma piuttosto un “salto di qualità”. Ha deciso di schierarsi con De Luca – Basile per la fiducia che gli è stata data. “Ho sempre voluto diventare presidente della IV Municipalità ma in passato è stata data fiducia ad altre persone e non a me”, conclude Coletta che non è riuscito in passato a realizzare il suo sogno con il Pd e ci riprova con Sud chiama Nord.