Progetto di auto imprenditorialità per giovani autistici, due bar a Messina e Santa Teresa Riva

I corsisti saranno inseriti nei due nuovi bar inclusivi

Partito, con il primo ciclo di lezioni, il primo corso di autoimprenditorialità per i ragazzi con sindrome dello spettro autistico, curato dalla Cooperativa Audacia e dall’Associazione Ulisse, all’interno del partenariato per il progetto Interpares, sostenuto dal Comune di Messina, Assessorato alle Politiche sociali, nell’ambito del Poc Metro.

I ragazzi formati, alla fine del corso, opereranno nei due bar inclusivi che nasceranno a Messina e Santa Teresa di Riva. I giovani, in questo modo, avranno la possibilità di inserirsi in un vero percorso lavorativo che è uno dei principi portati avanti da Audacia, nell’ottica di una formula nuova e moderna di attività, che puntano all’autonomia e al lavoro per le ragazze e dei ragazzi con autismo. “Facciamo della disabilità non una barriera, ma la trasformiamo in un valore di crescita e di ricerca dei talenti personali e attitudini dei nostri utenti – spiega il presidente della Cooperativa Audacia, Carmelo Caporlingua -. Non è una dinamica nuova, ma già ben rodata e che si è dimostrata efficace, grazie al supporto di partner e aziende che nei mesi passati hanno assunto giovani da noi formati, o dato la possibilità di fare stage, in un quadro di tirocini che si sono dimostrati efficaci. L’inserimento in un contesto lavorativo, infatti, – aggiunge Caporlingua – ha consentito di mettere a profitto le capacità dei giovani affetti da sindrome dello spettro autistico, accompagnandoli in compiti e mansioni ‘cucite’ sui loro interessi e peculiarità: in diversi casi i nostri giovani hanno performato in azienda in modo persino sorprendente. Alcuni hanno lavorato nel nostro Lab ‘Sogni in blu’, altri in importanti realtà imprenditoriali messinesi. come Caronte Tourist e Caffè Barbera. Siamo grati a queste aziende di aver creduto nel nostro progetto e di sostenerci con la loro collaborazione”.

Formatori in aula del corso di auto imprenditorialità sono Carmelo Cutrufello, presidente di Associazione Ulisse e una lunga esperienza nel settore, nella progettazione e sviluppo di piani d’impresa, e il direttore di Confimprenditori Messina e responsabile del progetto, Alessandro Allegra: “Tra le competenze che acquisiranno gli allievi – spiegano i due docenti – è fondamentale insegnare loro cos’è l’impresa e come funziona in maniera tecnica. Con studenti che hanno una scolarità limitata dobbiamo adattare il modello di insegnamento alle caratteristiche di apprendimento dei ragazzi, modellando la capacità di assunzione dell’informazione verso un soggetto che non ha competenze di carattere economico e adattandolo alle sue capacità cognitive. Pertanto, è utile individuare nel programma argomenti che suscitino reazioni e interesse. Ricordiamo, per esempio, una lezione dove abbiamo approfondito il marchio d’impresa e in classe sono stati tutti molto reattivi e capaci, perché hanno collegato quanto studiato con le loro passioni personali, dal calcio, alle auto, solo per fare qualche esempio; quindi in questo modo hanno applicato le nozioni teoriche al campo pratico”.

Cutrufello e Allegra hanno affrontato anche i temi delle varie funzioni in azienda; il coordinamento e gestione; il lavoro in squadra; assunzione di responsabilità e poi, ovviamente, la logistica; i fornitori e tutto quello che riguarda un business plan aziendale, anche utilizzando modalità legate all’arte figurativa, con l’ausilio di disegni e schemi, così da aiutare i corsisti a fissare i concetti per immagini e non solo per parole, senza tralasciare le possibilità che la tecnologia offre: dai format di contenuti digitali, come quelli che tutti guardano quotidianamente sui telefoni e l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale. “I nostri allievi – concludono Cutrufello e Allegra – ci hanno emozionato, sviluppando, attraverso questi metodi, delle capacità di analisi notevoli. Sono approcci che in futuro vogliamo utilizzare più in generale nella formazione, perché i giovani apprendono per immagini in modo più efficace e vicino ai loro linguaggi, dimostrando ancora di più interesse e capacità di acquisizione della conoscenza necessaria”.

Associazione Ulisse, infine, si occupa anche di formare gli operatori della Cooperativa Audacia nel campo socio lavorativo e, in una dinamica di scambio armonioso delle competenze, gli operatori di Audacia formano quelli di Ulisse per acquisire le competenze giuste in grado di dialogare e insegnare ai soggetti con autismo: è un arricchimento complessivo del sistema educativo – formativo e rappresenta la sinergia più forte nell’ambito dello sviluppo di progetti condivisi che arricchiscono le attività, le risorse e l’offerta sul territorio nel quale le due realtà operano.