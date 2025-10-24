 Bonus figlio, le domande entro il 28 febbraio 2026

Redazione

venerdì 24 Ottobre 2025 - 08:51

Il Comune di Messina informa la cittadinanza. Ecco chi può presentare l'istanza

MESSINA – Bonus Figlio 2025 di € 1.000,00 per i nati mei mesi di ottobre-dicembre. Il Comune di Messina informa la cittadinanza che, a seguito delle nuove disposizioni della Regione siciliana – assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali, la scadenza per la presentazione ai Comuni delle istanze è fissata al 28 febbraio 2026.

Possono presentare richiesta esclusivamente i genitori o chi esercita la potestà genitoriale di bambini nati nel 2025, in possesso dei seguenti requisiti: 1) Cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria con permesso di soggiorno in corso di validità; 2) Residenza in Sicilia alla data della nascita del figlio (per i cittadini extracomunitari da almeno 12 mesi); 3) Nascita del bambino nel territorio regionale; 4) Indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a € 10.140,00.

Modalità di presentazione delle istanze

Il modello di domanda è disponibile in allegato o ritirabile a mano presso il Front Office del Servizio Politiche Sociali – Palazzo Satellite, Piazza della Repubblica n. 40 (Piano Terra). L’istanza, debitamente compilata e completa della documentazione richiesta, va presentata presso lo stesso indirizzo.

Le richieste saranno valutate secondo i seguenti criteri: 1) Valore dell’ISEE (priorità a valori più bassi); 2) Numero dei componenti del nucleo familiare (priorità a nuclei più numerosi); 3) Data di nascita del bambino (in caso di parità degli altri criteri).

Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi agli uffici del Servizio Politiche Sociali del Comune di Messina.

