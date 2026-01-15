Borse di Studio C&T a 22 neodiplomati dell’Istituto “Jaci – Caio Duilio”

L'iniziativa, giunta alla quindicesima edizione, ha premiato eccellenze degli indirizzi marittimi e logistici con borse di studio e imbarchi formativi

MESSINA – Grande partecipazione questa mattina nell’auditorium del Gruppo Caronte & Tourist per la cerimonia di consegna delle Borse di Studio ai neodiplomati dell’Istituto di Istruzione Superiore “A.M. Jaci – Caio Duilio” di Messina. L’iniziativa, giunta alla sua quindicesima edizione, ha premiato ventidue giovani eccellenze degli indirizzi marittimi e logistici.

Alla cerimonia hanno partecipato la Dirigente Scolastica dell’Istituto, Prof.ssa Maria Rosaria Sgrò, gli Amministratori Delegati di Caronte & Tourist, Vincenzo Franza e Lorenzo Matacena, il Responsabile del Personale e della Comunicazione del Gruppo, Tiziano Minuti, e la Responsabile per la Diversità e l’Inclusione, Piera Calderone. Presenti anche la Direttrice Generale dell’ITS Academy di Catania, Brigida Morsellino e l’Ammiraglio Nunzio Martello.

I riconoscimenti sono stati destinati agli studenti degli indirizzi CMN (Conduzione del Mezzo Navale), CAIM/CAIE (Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi/Elettrici), Logistica e Costruzione del Mezzo Navale, che hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti al termine dell’anno scolastico 2023/2024.

In particolare, tredici neodiplomati – cinque Capitani, quattro Macchinisti e quattro provenienti dall’indirizzo Logistica – i cui curricula sono stati valutati positivamente da un’apposita Commissione, hanno ricevuto una borsa di studio e un imbarco formativo della durata di due mesi su un’unità della flotta Caronte & Tourist. Altri nove diplomati degli indirizzi CMN, CAIM/CAIE e Logistica, ritenuti meritevoli dalla Commissione, effettueranno un imbarco formativo di due mesi a bordo delle navi della compagnia.

“È un vero piacere rinnovare, per il quindicesimo anno consecutivo, questo appuntamento che celebra i giovani talenti e il futuro del trasporto marittimo”, ha dichiarato Tiziano Minuti. “Questa iniziativa testimonia il solido e proficuo rapporto di collaborazione tra la nostra compagnia e lo storico Istituto Nautico di Messina, da sempre fucina di eccellenze del mare. Una collaborazione che coinvolge l’intera filiera dello shipping, pronta a mettersi al servizio delle nuove generazioni per trasmettere – e ricevere – fiducia e coraggio».

“Viviamo in un mondo sempre più globalizzato, regolato da normative internazionali e caratterizzato da una crescente richiesta di competenze altamente qualificate. Il settore dei trasporti, a ogni livello e indipendentemente dai ruoli, necessita di professionisti capaci di comprendere i meccanismi delle nuove regole e delle innovazioni tecnologiche, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Avete scelto una carriera di grande valore, con opportunità professionali ancora più ampie di quanto avreste potuto immaginare”, ha sottolineato l’AD Vincenzo Franza.

“Questa iniziativa rappresenta un riconoscimento concreto dell’impegno e del talento dei nostri studenti e conferma l’importanza di un dialogo costante tra scuola e mondo del lavoro. La collaborazione con Caronte & Tourist offre ai giovani opportunità formative di alto valore e contribuisce a costruire percorsi professionali solidi e qualificanti. Come istituzione scolastica siamo orgogliosi di accompagnare i nostri studenti in esperienze che premiano il merito e guardano al futuro”, ha dichiarato la Dirigente Scolastica Maria Rosaria Sgrò.

“L’ITS Academy di Catania sostiene i giovani talenti accompagnandoli in un percorso che integra lo studio con un’esperienza lavorativa sempre più vicina a quella che sarà la loro futura professione. Grazie all’adesione dell’Istituto “Duilio” di Messina e all’istituzione della sede messinese dell’ITS, abbiamo ampliato le opportunità per i giovani professionisti del mare messinesi e calabresi”, ha affermato la direttrice dell’ITS Academy Brigida Morsellino.

“Quella del marittimo è una carriera complessa e impegnativa, che va affrontata con coraggio e spirito di sacrificio guardando al futuro, ma anche con grande umiltà e rispetto per la tradizione che ci ha preceduto. Sono felice di essere qui oggi e vi incoraggio a credere nei vostri sogni e a perseguirli con determinazione”, ha conclusol’Ammiraglio Nunzio Martello.

L’iniziativa conferma il consolidato impegno di Caronte & Tourist nel sostenere il merito, la formazione e l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, in un’ottica di responsabilità verso il territorio e le istituzioni.

Sono stati assegnate borse di studio e opportunità di imbarco a: Samuele Ardiri, Vittorio D’Angelo, Letizia De Benedetto, Nicolò Santi Fleri, Lucio Fugazzotto, Domenico Nocera, Carmine Pitale, Nicolò Letterio Raneri, Dario Vincenzo Ripepi, Domenico Romeo, Samuel Smiroldo, Stefano Spadaro Sturiale, Ennio Maria Stazzone.

Hanno inoltre ricevuto l’importante opportunità di imbarco nella flotta Caronte & Tourist: Alessio Andronico, Gaia Cucinotta, Daniel Ferrante, Fausto Giorgianni, Adam Hrynkiewicz, Giuliano Parisi, Salvatore Pispisa, Kostiantyn Soltanovskyi, Thomas Sorrenti.