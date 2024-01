Botte a scuola, “i genitori dovrebbero essere i primi alleati”

Patrizia Donato della Cgil Messina si schiera con i docenti del Caio Duilio protagonisti dell'aggressione a scuola

MESSINA – In attesa di chiarire gli esatti contorni dell’episodio avvenuto nella sezione staccata del Nautico Caio Duilio lo scorso 23 gennaio, arriva la solidarietà ai docenti, alla dirigente e a tutta la comunità scolastica da parte della FLC CGIL Messina.

Episodio inaccettabile

“Inaccettabile episodio di violenza nei confronti di due insegnanti aggrediti dal padre di uno studente”, dice la segretaria provinciale della FLC CGIL Patrizia Donato.

“Un episodio che si aggiunge ai purtroppo ormai numerosi casi analoghi di cui riferiscono le cronache e che mette in evidenza come in nostro sistema di valori stia attraversando una profonda crisi che investe con violenza la nostra società”, continua la rappresentante sindacale.

Cgil solidale con i docenti

“I genitori, che dovrebbero essere i primi alleati della scuola e di chi esercita la funzione di educatore al di fuori del contesto familiare in un patto che ha come finalità quelle di fornire gli strumenti necessari per crescere culturalmente, socialmente, si rivelano, al contrario, l’anello debole di questa catena che dovrebbe formare l’individuo alla cittadinanza e alla vita democratica”.

“Non c’è nulla di cittadino né di democratico quando un genitore aggredisce un docente e non ci sono parole, prosegue la segretaria, per commentare episodi simili. Certe condotte vanno denunciate e condannate in modo tassativo e devono servire da monito affinché la violenza sia bandita dal nostro sistema educativo”, conclude Donato.