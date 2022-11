Breviglieri, coach Akademia: "Abbiamo sofferto in ricezione" - Tempostretto

Le parole nel post partita dei due allenatori, di Varaldo e di Tellone migliore in campo per Martignacco

MESSINA – Al termine della sfida, valida come quinta giornata di campionato, l’Akademia Sant’Anna subisce la sconfitta peggiore della sua avventura in Serie A2 fin qui. Tre set a zero contro una squadra che nel turno infrasettimanale ha riposato e si è presentata a Messina avendo studiato bene l’attacco messinese che è stato ben contenuto.

Nella conferenza stampa post partita coach Breviglieri e Barbara Varaldo non cercano alibi, l’allenatore di Messina sottolinea che la squadra ha subito in ricezione, ma continua ad avere problemi al servizio e affrontava una squadra di categoria superiore rispetto a quelle incontrate fin qui.

Di contro l’allenatore di Martignacco, Marco Gazzotti, è soddisfatto della prestazione delle sue che hanno messo in difficoltà Messina e proseguono la striscia positiva. Il libero delle friulane, Agata Tellone, è felice che la squadra abbia proseguito la striscia di vittorie e che sia sempre stata in partita, anche nel secondo set più combattuto ma che è riuscita a vincere.

Marco Breviglieri, coach Akademia Sant’Anna

“Trovare qualcosa che sia andata bene non è facile, ci sono tanti merito dell’avversarie. Loro a differenza di altre incontrate fin qui hanno fisicità in attacco. Il nostro servizio sta diventando un po’ atavico, battiamo facile e facciamo errori. Di contro abbiamo sofferto più del solito in ricezione, loro sono una squadra che sbaglia pochissimo, se giocano bene e non ci danno una mano con un errore ad uscire da quella situazione per noi diventa complicato. Non difendere è figlio delle battute semplici nostre che permettono loro di attaccare, i cambi palla quando abbiamo ricevuto bene la partita cambia. La difesa nostra non è particolarmente colpevole.

Siamo andati sotto perché non le abbiamo messe in difficoltà nel cambio palla e non mettevamo palla a terra. Nel primo set c’è poco da salvare, il terzo perso netto ma numero un po’ inclementi. Continuiamo a fare errori battendo facile, fare errori mettendo in difficoltà, Ho visto un attimo in difficoltà Muzi e ho provato Brandi, è giusto che chi sta fuori quando perdiamo provi a dare il proprio contributo”.

Barbara Varaldo, opposto Akademia

“Sicuramente arrivando da due vittorie consecutive l’umore era alto, erano sconti diretti in cui dovevamo prendere punti. Sin dall’inizio non l’abbiamo affrontato come dovevamo, ci hanno messo in difficoltà in ricezione e loro avevamo un muro molto alto, un muro che non avevamo mai affrontato né in settimana né nelle partite precedenti e non riuscivamo a trovare alternative in attacco.

Spiace sbagliare la partita sul 24 pari, ma se sono chiamata in causa mi alleno per quello e d’accordo col coach io entro e tiro. Prossima volta potrebbe andare bene. Non vuole essere un alibi e la trasferta di 10 11 ore e tre partite in 7 giorni hanno influito. Non abbiamo avuto il giorno di recupero”.

Marco Gazzotti, allenatore Martignacco

“Siamo contenti del risultato, ci aspettavamo una gara più combattuta. messina nelle ultime partite ha sempre lottato e giocato al quinto set, quindi eravamo preparate ad una battaglia contro una squadra che non molla mai. Siamo stati bravi a mettere in difficoltà il loro sistema di ricezione e marcando bene gli attaccanti. Il risultato alla fine è severo per la squadra di casa ma meritato, ma nell’arco di tutti i set, nel secondo ci siamo complicati la vita sole, perché siamo stati sempre in controllo.

Noi non possiamo vivere di prepotenza, dobbiamo essere precisi e alleniamo i fondamentali in seconda linea. Oggi siamo stati qualitativi in questi e sono le situazioni a cui ci aggrappiamo per poter sviluppare gioco. Noi abbiamo una qualità al servizio buona quando entra ma non abbiamo la capacità di capire quando forzare e no forzare. Ho visto Akademia in difficoltà e no volevo aiutarle regalando errori e farle giocare. Trovo fatica a trovare chi ha fatto peggio tra le nostre, oggi anche Allasia è stata performante”.

Agata Tellone, migliore in campo

“Siamo reduci da una scia positiva, vittoria in casa al tiebreak e vittoria contro Montecchio in trasferta. Cercavamo la vittoria anche qui e siamo state sempre in partita. Il nostro è un percorso in ascesa. La nostra preparazione arriva da uno studio attento, durante la settimana in cui abbiamo provato gli schemi. Le abbiamo studiate (le attaccanti di Messina, ndr) e abbiamo espresso una buona pallavolo”.

