Buca di un metro in via S. Cosimo - Tempostretto

La buche stradali a Messina sono davvero troppe. Serve un importante e tempestivo Intervento di risanamento e messa in sicurezza

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Segnalo una grossa voragine aperta in via San Cosimo ormai da più di un anno! Sono intervenuti diversi mesi fa “mettendo in sicurezza” l’area senza mai risolvere il problema. Da maps potrete vedere com’è stato sigillato, mentre dalle mie foto potrete vedere com’è ridotto oggi! Il tutto davanti il cancello di una proprietà! Di seguito allego foto e screen”.

La buca recintata