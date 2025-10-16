 "Buche pericolose sul marciapiede di viale Regina Elena"

Segnalazione WhatsApp

giovedì 16 Ottobre 2025 - 09:00

"Situazione pericolosa che esiste da tempo"

Segnalazione WhatsApp al 3668726275: “Vorrei segnalare la presenza di due buche pericolose sul marciapiede situato in Viale Regina Elena, Messina, nella curva di fronte all’ imbocco con la salita che porta da Piazza Castronovo al Viale di cui sopra. Le buche costituiscono un grave rischio per i pedoni, in particolare anziani, bambini o persone con disabilità, che soprattutto in caso di scarsa visibilità, come nelle ore serali, potrebbero subire gravi infortuni. Per evitarle si è costretti a scendere dal marciapiede con l’ulteriore rischio di essere investiti da auto che sbucano all’improvviso a causa della curva. È veramente vergognoso che questa pericolosa situazione esista da molto tempo senza essere stata ancora risolta.”

