Mortelle. MessinAttiva ripulisce la spiaggia dell’ex lido Aosta

venerdì 27 Febbraio 2026 - 12:40

Appuntamento sabato 28 febbraio alle 15

Sabato 28, dalle 15 alle 17:30, MessinAttiva organizza una raccolta a Mortelle, in via Giacomo Rotondo, sulla spiaggia dell’ex lido Aosta, vicino al villaggio Le Dune. 

Durante un recente sopralluogo, è stata riscontrata una significativa presenza di mesoplastica, probabilmente accumulatasi a seguito delle mareggiate delle ultime settimane. All’inizio del mese, la situazione non era com’è adesso.

Questa raccolta avrà un approccio differente rispetto al solito, non basandosi sul numero di sacchi riempiti, ma piuttosto sulla quantità di plastica più piccola raccolta. È importante sottolineare che la “mesoplastica” è particolarmente pericolosa a causa della sua facilità di ingestione da parte degli animali marini e terrestri.

Inoltre, l’attività sarà meno faticosa e più rilassante e ci sarà una giornata soleggiata, simile a quelle recenti.

MessinAttiva distribuirà i guanti ma chiede di portare sacchi piccoli.

