Bullismo e cyberbullismo, alla Leopardi con la "Onlus telefono arcobaleno" - Tempostretto

Si tratta del primo evento del nuovo anno con le classi di scuola primaria e secondaria. A organizzarlo la referente per la legalità Cinzia Ignoto

MESSINA – La lotta al bullismo passa soprattutto dall’educazione e dai più giovani. E sono le scuole, come sempre, a fare molto per contrastare un fenomeno aumentato negli ultimi anni e da combattere assolutamente. L’istituto G. Leopardi di Messina ha dato il via al proprio percorso di iniziative formative contro bullismo e cyberbullismo, rinnovando quanto fatto già lo scorso anno. Il 7 marzo 2022 era stata inaugurata la panchina gialla contro i due fenomeni e a quasi un anno di distanza si è tenuto il primo incontro del 2023, per le V classi della scuola primaria e le prime della scuola secondaria.

L’incontro si è svolto in due step: prima con la primaria dove si è concentrata l’attenzione sul tema del bullismo e poi con la secondaria con cui si è affrontato il tema del cyberbullismo. E hanno visto molto attivi e partecipativi gli allievi, anche chi ha partecipato in diretta streaming a “#cuoriconnessi#”, iniziativa voluta dal Ministero della Pubblica Istruzione. L’evento è stato condotto dalla dottoressa Quartarone dell’associazione “Onlus telefono arcobaleno” e organizzato dalla docente Cinzia Ignoto, referente della Legalità, del bullismo e del cyberbullismo.