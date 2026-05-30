Messinesi in piazza per festeggiare Federico Basile: “Ha vinto la città” VIDEO

E i giovani di Cateno De Luca lo fanno "volare". Ecco la festa per il sindaco rieletto

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ festa per il sindaco rieletto Federico Basile. Molti messinesi hanno partecipato alla festa in piazza Unione Europea. C’erano candidati, sostenitori, ex assessori, ex presidenti di partecipate, ex direttori generali, i nuovi presidenti delle 6 municipalità conquistate da Sud chiama Nord. C’erano cartelloni, striscioni e bandiere che sventolavano.

Sul palco i big di Sud chiama Nord

La serata ha avuto inizio con l’esibizione della band musicale “I camurria“. Poi sul palco una serie di interventi hanno introdotto il sindaco Basile. Prima la presidente di Sud chiama Nord, Laura Castelli, reduce dalla sconfitta alle amministrative di Milazzo. Poi l’onorevole Francesco Gallo e i deputati regionali Pippo Lombardo, Matteo Sciotto e Danilo Lo Giudice. Infine le star della serata: Federico Basile e Cateno De Luca.

I “giovani di Cateno” i fan più sfegatati

Entrambi accolti da applausi e cori: “Federico Federico”, “Cateno Cateno”. I fan più sfegatati erano proprio i “giovani di Cateno“, i componenti di una delle lista che non hanno raggiunto il 5%. Tutti giovani e alla prima esperienza con le urne. Il gruppo a fine serata hanno si è radunato per far “volare” il sindaco Basile in mezzo alla piazza.

“Non ha vinto Federico Basile, ha vinto la città”

“Abbiamo vinto insieme, ha vinto la città”, dice al pubblico Basile. “Vedete quella finestra lassù, ho appena fatto accendere le luci. Quella è la stanza che lavora tutto il giorno per la città ed è una stanza aperta a tutti”, dice indicando il piano superiore di Palazzo Zanca.

“Messina era una non città, ora la fase strategica”

“Il dato di queste elezioni ci restituisce un risultato al di sopra delle nostre aspettative. Questo ci fa andare avanti per Messina e per tutta la Sicilia”, dice Cateno De Luca, intervenuto per ultimo sul palco. “Quando sono stato eletto nel 2018 Messina era una non città, poi l’abbiamo portata alla normalità nel 2022 e adesso inizia la fase strategica”, ha ribadito il leader di Sud chiama Nord.

Vedi qui la galleria fotografica della serata di festa