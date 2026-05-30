Nemo Piccoli Passi: Open Day in arrivo per scoprire l’asilo che cresce insieme ai bambini

Più che un asilo: un luogo dove crescere con gioia, tutto l'anno. E quando arriva giugno, l'avventura non si ferma.

C’è un posto a misura di bambino che sta aprendo le sue porte alle famiglie del territorio. L’Asilo Paritario Nemo Piccoli Passi sabato 6 e domenica 7 giugno organizza un Open Day per chi vuole conoscere da vicino la struttura, gli spazi e le persone che ogni giorno si prendono cura dei più piccoli.

Un’occasione concreta per fare domande, visitare le sale, capire come funziona il progetto educativo — senza impegni, solo per vedere con i propri occhi. L’asilo si trova in Via degli Angeli, 51 a Messina: facile da raggiungere, nel cuore della città.

Cosa offre l’asilo

Nemo Piccoli Passi propone la Sezione Primavera e la Scuola dell’Infanzia Paritaria, due percorsi pensati per accompagnare i bambini nei primi anni di crescita in un ambiente sereno, organizzato e stimolante. Spazi ampi, sale giochi curate, un’area esterna dedicata alle attività all’aperto: tutto è progettato perché ogni giornata sia ricca, non dispersiva.

Il Grest estivo: un’estate ben spesa

Tra i servizi più apprezzati dalle famiglie c’è il Grest Estivo — e non è difficile capire perché. Quando la scuola chiude e l’estate inizia, trovare un contesto educativo e sicuro in cui i bambini possano giocare, stare insieme e vivere esperienze nuove non è scontato. Il Grest di Nemo Piccoli Passi risponde proprio a questa esigenza: un programma estivo pensato per i bambini, in un ambiente già conosciuto e di fiducia. Il Grest coprirà il periodo compreso tra giugno ed agosto.

Per i genitori, significa poter contare su una soluzione concreta nei mesi più complicati da gestire. Per i bambini, significa continuare a crescere anche d’estate.

Un supporto reale alle famiglie

La struttura offre anche il servizio di Baby Parking, il Dopo Scuola Elementare e si occupa dell’organizzazione di feste ed eventi per i più piccoli — momenti speciali in un contesto allegro e protetto.

L’insieme di questi servizi fa di Nemo Piccoli Passi non solo una scuola, ma un punto di riferimento per le famiglie che cercano continuità, qualità e un po’ di respiro in più nella gestione quotidiana.

Venite a trovarci

Approfittate dell’Open Day di sabato 6 e domenica 7 giugno, Portate i vostri bambini, fate un giro, parlate con chi lavora all’asilo ogni giorno. Per ulteriori informazioni potete anche chiamare il numero 393 032 7906 e visitare la nostra pagina Facebook

Un asilo che diventa comunità

In un momento in cui le famiglie cercano punti di riferimento stabili e affidabili, strutture come Nemo Piccoli Passi rappresentano qualcosa di prezioso: non solo un servizio, ma una comunità. Un luogo dove i bambini crescono felici — e i genitori possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.