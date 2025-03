Bus scoperti e trenini turistici, 4 itinerari: ci sono anche Ganzirri e i colli San Rizzo

Il Comune ha lanciato la manifestazione d'interesse con cui intende autorizzare i servizi di trasporto per 5 anni

MESSINA – Il dipartimento servizi manutentivi ha pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse con cui “intende procedere ad autorizzare per cinque anni lo svolgimento di servizi di trasporto turistico mediante autobus scoperto” e “trenino turistico su gomma”.

Gli itinerari di bus scoperti e trenini turistici

Nel documento, firmato dal dirigente Pietro Certo, è stato spiegato come gli itinerari saranno, di fatto, quattro. Il primo è dal centro storico al Sacrario di Cristo Re e interesserà un massimo di 4 autobus scoperti. Stesso numero di mezzi per l’itinerario che andrà dal centro città al Museo regionale Accascina. Saranno 3, invece, i bus scoperti che porteranno croceristi e turisti fino ai laghi di Ganzirri, a cui se ne aggiungeranno altri 2 al massimo verso i colli San Rizzo.

Per quanto riguarda il trenino turistico, invece, ce ne potranno essere al massimo 5, tutti verso il Sacrario di Cristo Re. Nel documento è inoltre spiegato che “in caso di un numero di manifestazioni di interesse superiori al numero di servizi turistici da autorizzare, costituirà titolo preferenziale l’avere svolto, per almeno dodici mesi, rispettivamente autolinee turistiche comunali o servizi con trenini turistici nell’ambito del territorio comunale di Messina”. E in caso di ulteriore selezione scatterà il sorteggio.

Le modalità

Infine, le modalità di partecipazione: “Le manifestazioni di interesse, corredate dalle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti previsti ed agli eventuali titoli di preferenza e dal documento di identità del dichiarante, dovranno essere presentate tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it con il seguente oggetto: Avviso manifestazione di interesse per i servizi di trasporto turistico 2025 – 2030. Le suddette pec dovranno pervenire entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Messina”.