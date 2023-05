Bypass Baglio, la prefetta al Cas: "Più segnaletica luminosa per prevenire gli incidenti" - Tempostretto

Il Comitato operativo per la viabilità ha affrontato il tema caldo della gestione della riapertura dopo lo stop momentaneo e la riapertura di stamattina

MESSINA – Più segnaletica per prevenire incidenti. Il Comitato operativo per la viabilità affronta il tema caldo della gestione della riapertura del bypass Baglio dopo i recenti incidenti e la momentanea chiusura, con riapertura al’alba. La prefetta di Messina, Cosima Di Stani, nel corso di un incontro del Cov, ha “invitato il Consorzio autostradale ad adottare tutte quelle misure necessarie a ridurre il più possibile il rischio di incidenti. Il tutto attraverso l’implementazione della cartellonistica e della segnaletica, possibilmente luminosa, lungo la sede coinvolta dalle interruzioni e parzializzazioni”.

Durante il confronto, nella sala di Protezione civile della prefettura, si è posta “attenzione alla necessità di garantire una costante informazione ai passeggeri che si trovano a bordo delle navi e mezzi veloci adibiti al traghettamento sullo Stretto. Ancora di più in considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva e del conseguente maggiore afflusso turistico in transito da e per la città di Messina”.

Al Comitato, presieduto dalla prefetta, hanno partecipato, oltre ai componenti effettivi (polizia stradale, Arma dei carabinieri e vigili del fuoco), anche il vicesindaco del Comune di Messina Mondello, i sindaci dei Comuni di Saponara, Villafranca Tirrena e un rappresentante del Comune di Rometta, unitamente ai comandanti della polizia metropolitana e municipale di Messina, al presidente e al direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane e ai rappresentanti di Anas e 118.

In particolare, la prefetta Di Stani ha seguito le indicazioni fornite dai comandanti di polizia stradale, municipale e metropolitana in seguito a un sopralluogo nel tratto dell’autostrada.

