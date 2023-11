Bypass Ponte Mela, Calabrò replica a Basile: “Non ha chiara la situazione”

Continua il botta e risposta sul bypass del Ponte Mela, tra il sindaco della città metropolitana di Messina e il primo cittadino di Barcellona P.G.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Non tarda ad arrivare la replica del sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, a seguito delle dichiarazioni del sindaco della città metropolitana Federico Basile sul bypass del ponte Mela. La “trazzera” tanto discussa nelle ultime ore anche a seguito del maltempo che ha provocato alcune criticità continua a tenere banco.

«Il sindaco metropolitano -dichiara Calabrò- dopo essere stato assente per mesi sulla questione della bretella del Mela, interviene a distanza di pochi giorni in modo contraddittorio a dimostrazione che non ha ben chiara la situazione. Gli ricordiamo per l’ennesima volta che la viabilità sulle strade provinciali è competenza della Città Metropolitana quindi anche nel caso del bypass del Mela, progettata dal Genio Civile con il nulla osta proprio dell’ente metropolitano».

Calabrò quindi aggiunge: «Lo stesso Basile appena pochi giorni fa si era detto disponibile a quanto di sua competenza per garantire il presidio. Informiamo il sindaco metropolitano che la mareggiata non ha affatto distrutto la bretella e se avesse letto i verbali dell’ultima riunione tecnica, alla quale era assente, avrebbe saputo che la proposta era di sottoporre a controllo costante il bypass, chiuderlo di notte ed in caso di condizioni meteo avverse, così come avviene con la bretella del Patrì. L’amministrazione Calabrò e i sindaci dell’area hanno sempre chiesto che venisse individuata una soluzione alternativa dopo la chiusura del ponte e invece il Genio Civile e la Città Metropolitana hanno voluto quel che è sotto gli occhi di tutti».

Il sindaco della città del Longano infine chiosa sul presidio sul bypass, sottolineando: «Quanto accaduto nelle scorse ore sul Mela dimostra semmai che il sistema del presidio e di vigilanza, se fosse stato attivato come previsto, avrebbe funzionato e la bretella sarebbe stata chiusa al transito».

Articoli correlati