Cade dal balcone a Pasquetta, Gualtieri lotta con Antonio Salvo

Come sta il 31enne di Santa Lucia del Mela, i messaggi della comunità in ansia

Messina – Sono ancora gravi le condizioni di Antonio Salvo, il 31enne caduto dal balcone a Gualtieri Sicaminò mentre festeggiava la Pasquetta con gli amici. Il giovane è in rianimazione al Policlinico, dove è stato trasferito in elisoccorso dopo l’incidente, i medici lo hanno posto in coma farmacologico e valutano tutto quello che è possibile fare per stabilizzarlo. Le conseguenze del trauma cranico e facciale e le emorragie hanno convinto i sanitari a intubarlo e aspettare il decorso delle prime ore, prima di capire se è possibile sottoporlo ad eventuale intervento.

Una comunità in ansia

Intanto a Gualtieri e in tutta la Valle del Mela sono ore di attesa, non soltanto peri i familiari del 31enne, che vive a Santa Lucia del Mela. Antonio Salvo lavorava come tecnico ma era molto conosciuto anche per la sua passione per la musica e l’attività col gruppo musicale Coppola Nera.

Forza Antonio

I messaggi si susseguono sui social, tutti aspettano buone notizie. “Antonio per tutti “Musulinu è uno di quei ragazzi che illuminano una comunità senza nemmeno rendersene conto. Buono, rispettato, amato da tutti. Figlio di una famiglia seria e laboriosa, cresciuto con i valori più belli. E noi lo aspettiamo. Lo aspettiamo per cantare, per ballare, per ritrovarci insieme. Siamo tutti qui con te, Antonio. Uniti, in preghiera, con il cuore rivolto a te”, scrive il sindaco di Santa Lucia Matteo Sciotto. Intanto i carabinieri della Compagnia di Milazzo, guidati dal comandante Alberto Del Basso, lavorano alla ricostruzione della dinamica dell’incidente,