Redazione

Cade dal balcone mentre monta un climatizzatore, in rianimazione 34enne

giovedì 30 Ottobre 2025 - 08:21

Stava aiutando il fratello quando è precipitato a Fiumedinisi e si trova ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina

FIUMEDINISI – Stava aiutando il fratello a installare un impianto di climatizzazione quando è precipitato dal balcone per circa dieci metri. Un volo dal terzo piano, nell’abitazione del fratello, che ha avuto ieri gravi conseguenze a Fiumedinisi per un 34enne titolare di una ditta d’impianti. L’uomo è ora ricoverato in Rianimazione al Policlinico di Messina, dopo l’intervento del 118. La prognosi è riservata. Le sue condizioni sono critiche.

Indagini dei carabinieri e del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Spresal) dell’Asp di Messina.

