La caduta dal balcone e il ricovero, tragedia sfiorata a Brolo

Cosa hanno capito i carabinieri della minorenne precipitata dal balcone

Patti – E’ in condizioni critiche ma sotto stretto monitoraggio la ragazzina precipitata da un balcone a Brolo. I medici dell’ospedale di Patti l’hanno stabilizzata e valutano come procedere, in attesa del decorso. Intanto i carabinieri della locale stazione e della Compagnia pattese sono al lavoro per capire cosa è accaduto nell’appartamento dove la giovanissima risiedeva con altre giovani non del luogo.

La caduta dal balcone, cosa è successo

Nella notte la minorenne è precipitata dal balcone sul retro dell’appartamento. Il tonfo ha svegliato la palazzina e fatto scattare i soccorsi. A quanto pare alcuni fili per stendere i panni hanno attutito la caduta, che poteva avere conseguenze peggiori.

I militari dell’Arma hanno ascoltato i testimoni e i familiari. Non si esclude il gesto volontario ma tutte le ipotesi sono al vaglio e nessun elemento sarà scartato.