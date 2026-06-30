Calabria-Hong Kong: nasce il tavolo permanente per investimenti e nuovi mercati

L'iniziativa rientra nella strategia del presidente Roberto Occhiuto finalizzata a rafforzare la presenza della Calabria sui mercati esteri

Si è aperto nel pomeriggio di ieri lunedì 29 giugno, nella Sala riunioni della Cittadella regionale di Catanzaro, il tavolo istituzionale permanente tra la Regione Calabria e una delegazione governativa di Hong Kong. È il primo passo di un percorso di cooperazione che la Giunta regionale intende consolidare nel tempo, con l’obiettivo di aprire nuove opportunità per imprese, università e sistema turistico calabrese verso uno dei principali hub finanziari dell’Asia.

Un nuovo metodo per la cooperazione internazionale

L’iniziativa, promossa dall’assessore alla Cooperazione internazionale Antonio Montuoro insieme agli assessori Giovanni Calabrese (Turismo, Lavoro e Sviluppo economico) e Gianluca Gallo (Agricoltura), rientra nella strategia del presidente Roberto Occhiuto per rafforzare la presenza della Calabria sui mercati esteri. Montuoro ha sottolineato la volontà di superare la logica degli incontri occasionali per costruire relazioni continuative tra istituzioni, imprese e atenei: la scelta è ricaduta su Hong Kong proprio per il suo ruolo di porta d’accesso ai mercati asiatici.

Al tavolo erano presenti, tra gli altri, il presidente di Iceps Fabrizio Della Bina, la responsabile Relazioni esterne di Simest Francesca Alicata, i presidenti di Unindustria e Unioncamere Calabria, i rettori delle Università Magna Graecia, Mediterranea e della Calabria, oltre a una delegazione di imprese regionali. Per Hong Kong erano presenti Chris Lo (Regional Director Europe, Central Asia and Israel), Gianluca Mirante (Hong Kong Trade Development Council), Shirley Yung, Fiona Li e Mark Neirynck.

Turismo ed export, le parole di Calabrese al banco di prova

L’assessore Giovanni Calabrese ha collegato l’iniziativa ai risultati economici della regione, citando i dati della Banca d’Italia: secondo lui, “cresce l’export, cresce il turismo, cresce il lavoro”, con un “aumento percentuale molto elevato” delle esportazioni calabresi.

Verifica dei dati. L’ultimo Rapporto annuale della Banca d’Italia sull’economia della Calabria, relativo al 2025, conferma sostanzialmente quanto dichiarato dall’assessore. Le esportazioni regionali sono cresciute del 10,8%, superando per la prima volta il miliardo di euro, a fronte di un +3,3% medio nazionale e di un calo dell’1,2% nel resto del Mezzogiorno: un incremento dunque effettivamente superiore alla media, come sostenuto da Calabrese. Anche il turismo ha registrato una crescita significativa delle presenze (+11,6%), con gli aeroporti regionali che hanno superato per la prima volta i 4 milioni di passeggeri. Sul fronte occupazionale, gli occupati sono aumentati del 3,8% (oltre 20mila unità in più), con un tasso di disoccupazione sceso dal 13,1% al 9,8%.

Va però segnalata una sfumatura che Calabrese non ha menzionato: nonostante la forte crescita percentuale, l’incidenza dell’export sul Pil regionale resta tra le più basse d’Italia, attestandosi al 2,5% contro una media nazionale del 29% e una media del Mezzogiorno intorno al 13%. Il dato, pur in miglioramento dal 2021 (quando era all’1,6%), ridimensiona la portata assoluta del fenomeno pur senza smentire la sua direzione di marcia. Anche la stessa Banca d’Italia, nel presentare il rapporto, ha definito la crescita economica regionale “moderata”, parlando di un quadro positivo ma ancora segnato da fragilità strutturali, dimensione media ridotta delle imprese e bassa capacità innovativa.

Agroalimentare, innovazione e logistica i settori chiave

L’assessore Gianluca Gallo ha puntato l’attenzione sui prodotti di punta per il mercato asiatico, in particolare olio extravergine e vino, definendo Hong Kong un mercato “ad alta capacità di spesa” capace di apprezzare la qualità delle produzioni calabresi. Nella visione della Regione, la Calabria può proporsi come piattaforma logistica tra Mediterraneo, Europa e Asia, valorizzando il sistema portuale regionale, a partire dal porto di Gioia Tauro, che nello stesso 2025 ha toccato un nuovo record storico nella movimentazione di container.

La prospettiva di Hong Kong

Chris Lo ha definito quella calabrese la prima missione istituzionale della delegazione nella regione, finalizzata a comprendere le esigenze delle imprese locali interessate a esportare. Il rappresentante ha parlato di concrete possibilità di investimento e di partnership, citando anche l’ambito dell’innovazione come terreno di collaborazione futura con startup, università e piccole e medie imprese. “L’obiettivo è costruire partnership, mai rapporti in cui una parte prevalga sull’altra”, ha concluso.

Foto tratte dal sito della Regione Calabria.

Articolo scritto con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale, verificato dalla redazione.