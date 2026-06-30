Pizzaiolo orlandino ucciso a Reggio Emilia, arrestato accoltellatore

Chi è il 43enne italiano che ha ferito a morte Raffaele Stipa, ucciso per 20 euro

Sono bastate poche ore alla Polizia per arrivare ad Andrea Pellanti, il 43enne arrestato per l’omicidio di Raffaele Stipa. Il pizzaiolo originario di Capo d’Orlando è stato accoltellato nel locale di Reggio Emilia di cui era titolare insieme alla sorella Antonella, rimasta ferita nel tentativo di difenderlo. Pellanti lo ha ferito alla gola quando Stipa si è rifiutato di offrirgli l’ennesima pizza gratuita. Davanti alla pizzeria Yoghi stamane è già una lunga processione di fiori e messaggi per Raffaele.

L’arresto lampo

A incastrare Pellati sono state le immagini del sistema di videosorveglianza interno alla pizzeria, recuperate e analizzate dagli agenti della Scientifica. Pellanti ha la fedina penale macchiata e i suoi precedenti per droga hanno aiutato gli agenti a riconoscerlo nei frame delle videocamere. L’uomo, cliente abituale del locale e residente in zona, è entrato poco dopo le 21.30 chiedendo una pizza. Tra i due è nato un litigio quando il pizzaiolo si è rifiutato di consegnargli le pizze e Pellanti, hanno raccontato i testimoni presenti nel locale in quel momento, ha scavalcato il bancone e ha aggredito il pizzaiolo a coltellate. Antonella è rimasta ferita ad un braccio, è ancora ricoverata all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Morire per pochi euro

A scatenare la furia dell’uomo sarebbe stata una frase dello stesso Stipa che gli avrebbe ricordato il debito precedente di una ventina di euro con il locale. La reazione del 43enne è stata fulminea e Stipa è morto per il grave dissanguamento causato dalla coltellata. Quando il 118 è arrivato per il pizzaiolo non c’era più niente da fare.

Il quartiere si stringe attorno a Raffaele

Fiori, biglietti scritti a mano, un pupazzetto lasciato accanto a un messaggio sono oggi gli omaggi della gente della zona sud di Reggio Emilia dove sorge lo Yoghi, la pizzeria avviata dall’orlandino 67enne, arrivato in centro Italia una 30ina di anni fa per aprire la sua attività. Nella zona tutti lo conoscevano proprio per il suo lavoro e oggi piangono Raffaele e pregano per Antonella.