Fontalba: "Il Messina ha una gestione fallimentare, urge un cambio di rotta"

MESSINA - "I risultati negativi di questi mesi, che hanno visto la squadra del Messina protagonista di numerose disfatte in campo, fanno emergere ormai con estrema chiarezza una gestione fallimentare della società". Così Alessandro Faranda, amministratore dello sponsor Fontalba, esprime la sua delusione: "La nostra azienda manifesta disappunto e prende le distanze dalle scelte finora compiute, visione miope che ha mancato gli obiettivi prefissati, in primis quello di rilanciare i giallorossi nel mondo del pallone. Una scommessa che perdiamo domenica dopo domenica a fronte di un notevole investimento".

"Abbiamo creduto e crediamo ancora in questo progetto sportivo - continua Faranda - con grande entusiasmo, passione per il calcio, ma soprattutto con amore nei confronti di Messina e dei suoi numerosi tifosi, che escono dagli stadi sempre più amareggiati, persino increduli per sconfitte clamorose che ripetono un inesorabile e inaccettabile 3-0. Stiamo arrivando al punto di non ritorno: urge un cambio di rotta per non affondare definitivamente. Auspico che nei prossimi giorni il Messina, in vista degli appuntamenti del 30 novembre e del mercato di riparazione, possa compiere scelte mirate e adeguate per un futuro migliore senza gettare la spugna o, ancora peggio, scaricare responsabilità su altri, persino riparandosi... dietro la sfortuna".