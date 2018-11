Gambino spreca dal dischetto. Reti bianche per il Messina in casa del Locri

Ora è penultimo posto. Il Messina non passa in terra calabra, nonostante giochi meglio degli avversari, e peggiora ancora la sua classifica. Superato anche dal Città di Messina, resta in compagnia dell'Igea Virtus, davanti solo al Rotonda. Le messinesi occupano, quindi, tre degli ultimi quattro posti in classifica.

A Roccella, in casa del Locri, primo tempo scialbo da entrambi i lati, con qualche occasione ma nessuna davvero pericolosa.

Quella clamorosa arriva in avvio di ripresa, al 55': Petrilli viene steso in area e guadagna un rigore ma Gambino si fa parare il tiro da Pellegrino. Poi è solo Messina. Ma le diverse occasioni create non si concretizzano.

LOCRI - MESSINA 0-0

LOCRI: Pellegrino, Mazzone (74' Libri), Coluccio, Comito, Caruso (85' Tedesco), De Marco (70' Angotti), Pirrone, Pagano, Strumbo, Condomitti, Pannitteri. Allenatore: Scorrano.

MESSINA: Ragone, Dascoli, Barbera, Cossentino (5’ Russo), Porcaro, Traditi, Arcidiacono, Biondi (85' Bossa), Gambino, Genevier, Petrilli (76' Rabbeni). Allenatore: Biagioni. ARBITRO: Piazzini di Prato. ASSISTENTI: Mazzuoccolo e De Falco di Nola.