Il giovane messinese Gianluca Farruggio tesserato con l'A.S. Lucchese Libertas

Approda alla Lucchese il giovane messinese Gianluca Farruggio, classe 2003. L’attaccante quindicenne (altezza 1,87 per 70 Kg), era tesserato dell’Acr Messina ed ha giocato nell'ultima stagione sia con la compagine dei giovanissimi che degli allievi.

È stato selezionato a fine agosto dal Direttore Sportivo dell'A.S. Lucchese Libertas 1905, Antonio Obbedio, ex centrocampista del Messina. Per Gianluca Farruggio il passaggio alla storica compagine toscana, attualmente in serie C, rappresenta un importante primo traguardo. Farruggio è stato tesserato con l'A.S. Lucchese Libertas 1905 allievi nazionali.