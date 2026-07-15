Calcio giovanile, fusione tra la Nuova Peloro e la Fair Play Messina

Il 9 luglio la Figc ha approvato la fusione tra le due realtà cittadine, un'operazione che rilancia il calcio giovanile a Messina

MESSINA – Asd Nuova Peloro e Ssd Fair Play Messina comunicano la fusione societaria tra Nuova Peloro e Fair Play Next Gen. L’operazione, suggellata dalla Figc lo scorso 9 luglio, rappresenta un passaggio strategico che dà vita a un progetto sportivo strutturato, capace di integrare competenze, organizzazione e metodologia in un’unica filiera dedicata alla crescita dei giovani calciatori: dall’attività di base fino alla prima squadra, passando per l’intero settore giovanile.

Gli impegni nei campionati calcistici

La Nuova Peloro prenderà parte al campionato di Promozione con la prima squadra e con la formazione Under 19. Inoltre, grazie ai titoli sportivi conferiti da Fair Play Next Gen, disputerà anche i campionati regionali Under 15 e Under 17.

La Fair Play Messina continuerà invece a rappresentare il punto di riferimento per la formazione dei giovani atleti, partecipando ai campionati regionali Élite Under 15 e Under 17, ai campionati regionali Under 14, Under 16 e Under 19, oltre a proseguire l’attività di base, dall’Under 7 all’Under 13.

L’attività della prima squadra e dell’intero settore giovanile, fino alla categoria Esordienti, si svolgerà presso il Sorbello Stadium di Bisconte, impianto che diventa il nuovo centro operativo del progetto. L’attività di base continuerà invece a essere ospitata nei centri sportivi Cristo Re e Trocadero, che mettono a disposizione complessivamente quattro campi a 7 e due campi a 5 di ultima generazione.

Numeri e obiettivi della nuova società

Sul piano organizzativo sono già state sviluppate importanti sinergie tra le due società in numerose aree strategiche, con l’obiettivo di elevare ulteriormente la qualità dei servizi offerti a tesserati e famiglie e di rafforzare la competitività dell’intero progetto sportivo. Il nuovo gruppo coinvolge complessivamente circa 700 tesserati, configurandosi come una delle realtà calcistiche più strutturate del Mezzogiorno.

L’obiettivo è costruire un modello sportivo fondato sulla condivisione di competenze, valori e metodologia tecnica, creando un percorso continuo e meritocratico che accompagni ogni giovane calciatore nella propria crescita. Già dalla stagione 2026/27 saranno numerosi i ragazzi cresciuti all’interno del settore giovanile ad avere l’opportunità di confrontarsi con il campionato di Promozione, rafforzando il collegamento tra vivaio e prima squadra e confermando la volontà di investire concretamente sui talenti del territorio.

Questa fusione rappresenta un punto di partenza e non un punto di arrivo: un progetto che consolida il presente e guarda con ambizione al futuro, attraverso una struttura societaria solida, un’organizzazione condivisa e una visione comune orientata alla crescita e alla valorizzazione dei giovani.