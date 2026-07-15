 Messina. Lite in famiglia sfocia in tentato omicidio

Messina. Lite in famiglia sfocia in tentato omicidio

Alessandra Serio

Messina. Lite in famiglia sfocia in tentato omicidio

mercoledì 15 Luglio 2026 - 14:10

Cos'è successo al villaggio Matteotti della zona nord cittadina. C'è un fermo

MESSINA – E’ accaduto al villaggio Matteotti dove un 57enne ha ferito con una lama il fratello di 45 anni, al culmine di una lite. L’aggressore è stato fermato dalla Polizia con l’imputazione provvisoria di tentato omicidio. Sarà ora il giudice, dopo l’interrogatorio, a decidere se deve andare in carcere e con che accusa. Intanto il malcapitato 45enne è stato ricoverato all’ospedale Papardo per le cure del caso.

Aggressione in casa

Dai primi accertamenti della Squadra Mobile emergono contrasti pregressi tra i fratelli, riaccesi ieri, 14 luglio, e che potrebbero essere alla base dell’aggressione. Quando la lite tra i due è passata dalle parole ai fatti, il maggiore ha afferrato un coltello e ha colpito ripetutamente il fratello minore a un braccio.

Il ferito è riuscito a fuggire e a rifugiarsi al vicino Commissariato Nord, dove gli agenti hanno raccolto la sua denuncia e avvisato il 118. Mentre l’ambulanza portava il 45enne in ospedale, i poliziotti hanno fermato il 57enne per tentato omicidio.

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