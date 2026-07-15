A Librizzi “Marta, storia di baracca” con Terra di Gesù

Nuovo appuntamento con la commedia scritta dal presidente della onlus Francesco Certo il 31 luglio

LIBRIZZI – Nuovo appuntamento per lo spettacolo promosso da Terra di Gesù Onlus. Dopo gli appuntamenti teatrali a Messina, nuova tappa di “Marta. Storia di baracca” a Librizzi venerdì 31 luiglio, alle 21, nella piazza Catena. Si tratta di una commedia scritta e diretta da Francesco Certo, cardiologo e presidente di Terra di Gesù onlus e andata in scena per la prima volta l’8 novembre 2025 al teatro Annibale M. Di Francia.

In occasione degli spettacoli messinesi, è emerso quanto la commedia non rappresenti solo un momento di divertimento ma anche un potente strumento di denuncia sociale e di speranza. Attraverso la storia di Marta, un personaggio che incarna la lotta quotidiana per la sopravvivenza, si esplorano anche questioni più complesse, simbolo di una società che spesso si piega alle scorciatoie per sopravvivere. La pièce invita a guardare oltre le apparenze, mettendo al centro valori fondamentali come l’umanità e la solidarietà. Un richiamo forte a riflettere sulle ingiustizie e a credere nella forza della compassione e dell’unione. Un grande successo che testimonia il valore di teatro come veicolo di messaggi profondi e di cambiamento.

Una storia d’amore e povertà nella baraccopoli del rione Taormina

Si tratta di una storia d’amore e povertà ambientata nel Rione Taormina, nella baraccopoli, agli inizi degli anni 2000. Due sposi, Marta Rizzo e Maurizio Bucca, con un figlio piccolo, devono sfuggire dai pregiudizi della gente e dalla condizione di indigenza nel tentativo di non perdere la tutela del bambino.

Una commedia corale che mostrerà tutto un mondo di ipocrisia che si muove intorno ai due. Un finale a sorpresa con tanti momenti di riflessione, ma anche tanti sorrisi con un richiamo forte alla poetica di Eduardo De Filippo.

L’impegno solidale di Terra di Gesù

Si tratta dell’ennesima iniziativa di Terra di Gesù, che negli anni ha dimostrato a Messina grande attenzione alle persone più bisognose, fronteggiando in particolare la povertà sanitaria e gli aiuti ai bambini che vivono situazioni di disagio economico e sociale.

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