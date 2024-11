Calcio giovanile, Sporting Atene Kids vince il “Memorial Geraci”

La manifestazione si è svolta sul campo di Mandalari. Oltre un mese e mezzo di appassionanti partite

MESSINA – Lo Sporting Atene Kids si è aggiudicato la seconda edizione del “Memorial Giovanni e Domenico Geraci” di calcio a 11, organizzata dall’AICS Messina Aps, che si è disputata sul campo di Mandalari, gestito dalla società Bellinzona. Al termine di oltre un mese e mezzo di appassionanti partite, le squadre allenate da Carmen Geraci, Paolo Geraci e Francesco Corsaro hanno vinto le finali Esordienti e Pulcini. In quella dei più grandi, lo Sporting Atene “Giallo” ha superato per 3 a 2, dopo i calci di rigore, lo Sporting Atene “Rosso” in un derby in famiglia che ha regalato emozioni e giocate di qualità su entrambi i fronti. Sempre con il punteggio di 3-2, è terminata la sfida decisiva dei Pulcini. Lo Sporting Atene è andato sul 3 a 0, ad inizio ripresa, contro il Messina Boys, che non si è, però, mai arreso, riportandosi sul -1, ma i suoi attacchi conclusivi non hanno sortito l’effetto sperato.

Pochi giorni dopo la cerimonia di premiazione, alla quale ha presenziato il presidente regionale dell’AICS Sicilia Aps Lillo Margareci, ha preso il via il campionato provinciale di calcio a 6, riservato alle categorie: Primi Calci, Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti. In totale, ben 35 squadre e circa 400 giovani atleti di età compresa dai 5 agli 11 anni. Le gare sono in programma fino a marzo 2025, in orari pomeridiani, dal lunedì al giovedì nei campi Punto Verde, Sport Center Tremonti e Joga Bonito. La formula prevede i gironi – andata e ritorno – con il passaggio delle migliori formazioni alla fase ad eliminazione diretta. Sabato 30 scatterà, infine, il campionato provinciale di calcio a 11, sempre nell’impianto di Mandalari (Esordienti e Pulcini).

