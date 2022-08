Calcio. Il campionato di Serie C inizierà il 4 settembre - Tempostretto

Acr Messina in campo a settembre. A differenza di quanto stabilito in precedenza inizierà prima il campionato, da stabilire la nuova data del turno preliminare di Coppa Italia

In una nota ufficiale il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, “visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, ha fissato l’inizio del campionato 2022/23 a domenica 4 settembre con la prima giornata”. Il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C è stato rinviato a data da destinarsi, successiva al via del campionato.

Le stime che aveva fatto Gaetano Auteri, allenatore dell’Acr Messina, pensando che il campionato sarebbe slittato di una sola settimana, erano giuste. La Lega Pro, bloccata dal ricorso del Campobasso, escluso dalla prossima Serie C, in attesa che il Consiglio di Stato dirima la questione non ha avuto altra scelta se non allungare i tempi. A farne le spese al momento la coppa nazionale.

Le date della prossima stagione

Inizialmente la Coppa Italia si sarebbe dovuta giocare il 21 agosto e il campionato iniziare il 28 agosto. Ai primi del mese i gironi erano stati ufficializzati, Acr Messina nel girone C relativo al centro-sud Italia, ma vista l’esclusione del Campobasso il sorteggio dei calendari, previsto per il 4 agosto era slittato. Una situazione che i vertici della Lega Pro avevano già detto essere un danno di immagine e ai club.

Altra data da tenere a mente, che non cambierà, è quella della chiusura del mercato fissata per l’1 settembre. Lo spostamento del campionato darà almeno la possibilità di arrivare alla prima uscita ufficiale stagionale con le rose delle squadre già al completo.

Restando in casa Messina nei prossimi giorni sono attesi gli over di esperienza, si vocifera soprattutto di Curiale in attacco mentre Trasciani, arrivato a Messina nel mercato di riparazione in prestito, ha rescisso con il Teramo, società che ne deteneva il cartellino, e sarebbe pronto a legarsi alla squadra biancoscudata.

