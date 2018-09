Infantino: "Gruppo motivato. Una vittoria per ripartire"

Prove tattiche nel pomeriggio al Franco Scoglio. L’allenatore Pietro Infantino ha testato la formazione che dovrebbe scendere in campo domenica contro il Marsala. Non hanno preso parte alla seduta di allenamento gli infortunati Rabbeni, Ba e Sarcone. Al termine, Pietro Infantino ha parlato del momento della squadra: «È bello vedere i ragazzi molto motivati, hanno lavorato bene in settimana, con intensità e tanta voglia. Siamo tutti perfettamente a conoscenza del fatto che dobbiamo dare una svolta a questo momento negativo per recuperare fiducia ed entusiasmo. Lo dobbiamo a noi stessi, alla proprietà e ai tifosi. Sono convinto che ci serve un risultato positivo e una bella prestazione per rilanciarci e ripartire».

Tanto lavoro atletico ma anche tattico. «In settimana abbiamo lavorato su diverse situazioni tattiche e stiamo lavorando su tutti gli aspetti per preparare bene la partita di domenica, dal punto di vista tattico ma anche caratteriale e mentale. Sono convinto che i ragazzi daranno il 110%».

Peseranno le assenze di Rabbeni, Ba e Sarcone? «Mancheranno alcuni giocatori e ci dispiace tanto ma il gruppo ha le qualità, numeriche e tecniche, per sopperire anche a queste assenze».

Infine uno sguardo al prossimo avversario: «Il Marsala è una squadra costruita per raggiungere i play off, con giocatori importanti, quattro li conosco bene per averli allenati. Fa il 4-3-3, squadra rapida davanti con un centravanti fisico e un centrocampo con qualità tecniche con Sekkoum e Lo Nigro e con un portiere 2001 di grande prospettiva. La classica squadra forte di serie D».