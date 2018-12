Il Messina chiude l'anno con sei reti alla Juniores

Sei reti nella sgambatura in famiglia nel pomeriggio per il Messina sul campo di Giammoro contro la formazione juniores. La squadra di Biagioni ha chiuso il primo tempo con tre reti di vantaggio per i gol realizzati da Catalano (che ha fallito un calcio di rigore), Janse e Tedesco. Nella ripresa gli altri gol dei giallorossi sono stati portati a segno da Cocimano, Selvaggio e Sambinha.

La squadra adesso godrà di un giorno di riposo e riprenderà gli allenamenti martedì 1 gennaio.