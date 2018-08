Messina, cinque reti in amichevole al Torregrotta

Cinque gol e prove di 3-4-3 per il Messina di Pietro Infantino contro il Torregrotta, sparring partner del test infrasettimanale giocato su tempi da 30’. La prima frazione si è conclusa 3-0 con la rete di Rabbeni e la doppietta di Gambino. Le marcature aperte al 20’ con Rabbeni che ha ribadito in rete la respinta del portiere tirrenico su tiro di Gambino. Bella combinazione tra Cocimano e Biondi al 23’ con azione conclusa dal gol in acrobazia di Gambino che raddoppia tre minuti dopo su assist di Rabbeni.

Nel secondo tempo ancora protagonisti Rabbeni e Gambino. Il primo firma la doppietta con un diagonale che colpisce il palo e termina in rete. Poi è lo stesso Rabbeni a servire l’assist a Gambino per la tripletta.

Quindi una terza frazione con tanti giovanissimi in campo e senza reti.