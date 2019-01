Messina senza attacco. Regge un'ora a Bari, poi cede

Tutto come previsto. Il Messina cede alla capolista Bari e rimane invischiato in zona play out, a cinque punti dalla salvezza diretta. La classifica resta cortissima, i play off sono solo a otto punti ma è necessario un cambio di rotta per disputare un girone di ritorno diverso da quello di andata.

I peloritani reggono un'ora, poi l'uno-due di Piovanello e Neglia decide la gara. Ma è soprattutto in fase offensiva che il Messina è assente, in attesa dei nuovi acquisti Baldè e Marzullo. Il Bari ci prova fin da subito. Al 7', palo esterno di Brienza su punizione, al 15' Simeri va al tiro fuori. Timida reazione del Messina: Zappalà e Sambinha fuori, Arcidiacono tra le braccia di Marfella. Sul finale di tempo, i pugliesi falliscono per due volte in vantaggio: prima con Piovanello, poi con Simeri. Dall'altro ci prova Genevier, palla alta.

La ripresa parte bene per il Messina, con Amadio che prova a sfruttare un'uscita a vuoto di Marfella, ma la difesa salva. E' un fuoco di paglia. Prima Lourencon salva su Hamlili, poi nulla può su Piovanello, di testa su cross di Simeri. Ancora Lourencon su Simeri, poi lo stesso Simeri parte in contropiede e serve l'assist perfetto a Neglia per il 2-0. Partita chiusa qui, non ci sono più occasioni pericolose e il Messina deve tornare a casa senza punti, come da pronostico.

BARI - MESSINA 2-0

BARI: Marfella, Aloisi, Di Cesare, Cacioli, Nannini, Bolzoni, Hamlili, Piovanello, Brienza (70' Pozzebon), Floriano (40’ Neglia), Simeri (85' Iadaresta). Allenatore: Cornacchini.

MESSINA: Lourencon, Janse (70' Catalano), Barbera, Ferrante (85' Bossa), Zappalà, Sambinha, Arcidiacono, Biondi (83' Ba), Tedesco, Genevier, Amadio (80' Dascoli). Allenatore: Biagioni.

ARBITRO: Jacopo Bertini di Lucca. ASSISTENTI: Aniello Giordano di Alessandria e Enrico Songi di Bra.

RETI: 62' Piovanello, 67' Neglia