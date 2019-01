Sciotto: "Paghiamo stipendi in anticipo. Genevier resti, puntiamo ai play off"

MESSINA - Ha ricevuto un'offerta biennale da una società di serie C, per questo Gael Genevier potrebbe decidere di andar via. "Gli ho dato tutte le garanzie che ha richiesta - dice il presidente Pietro Sciotto - e siamo in regola con il pagamento degli stipendi alla squadra. Anzi, ho già dato mandato di provvedere, nella giornata di domani, al pagamento in anticipo di tutte le spettanze in scadenza il 20 gennaio e il 5 febbraio. Confido nel fatto che Genevier, nonostante le lusinghe da altre piazze, resti al centro del progetto Messina rispettando l’accordo preso con la società perché su di lui abbiamo puntato per il rilancio della squadra nel girone di ritorno. Abbiamo approntato un discorso sul lungo periodo per farlo diventare uomo-simbolo del Messina anche quando deciderà di non giocare più. Gli ho già comunicato che resterà tesserato al Messina sino al 30 giugno 2019 come da contratto sottoscritto e che c’è la disponibilità per un biennale”.

La società, considerato il delicato momento, ha deciso di attuare il silenzio stampa di tutti i tesserati per restare uniti e concentrati in vista della importante trasferta di Marsala. “Sono convinto - conclude Sciotto - che la squadra può centrare un risultato pieno che ci rilanci verso la conquista dei play off”.