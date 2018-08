Solito "circo" Messina. Mister Raffaele va via, lo sostituisce Infantino

Un ritiro pre campionato normale, una squadra formata e pronta per l'assalto al primo posto a partire da agosto. Utopia per il Messina di Pietro Sciotto che, anche quest'anno, è partito col piede sbagliato. C'è ovviamente tutto il tempo per rimediare ma aver svolto il ritiro con un allenatore e affrontare il campionato con un altro non è un buon segnale.

"Il Messina e Giuseppe Raffaele - si legge nella nota ufficiale - comunicano la decisione comune di risolvere anticipatamente l’accordo in essere. Contestualmente sono stati risolti anche gli accordi con i componenti lo staff tecnico".



A sostituire Raffaele sarà Pietro Infantino, già al Messina nella stagione 2009/2010, la prima in serie D dopo la rinuncia alla serie B, e nell'ultima stagione all'Acireale. Il nuovo allenatore verrà coadiuvato dal collaboratore tecnico Nunzio Dario Di Dio e dal preparatore dei portieri Antonino Mirarchi. Infantino incontrerà domani mattina la squadra e domani pomeriggio alle 15:30 dirigerà la prima seduta di allenamento al San Filippo. L'allenamento sarà aperto ai tifosi che potranno seguirlo dalla Tribuna A.

Oltre all'allenatore, cambia anche il direttore sportivo. Sarà Adriano Polenta, nelle ultime stagioni al Trapani e, in precedenza, collaboratore nell'area tecnica del Bologna dal 2012 al 2014, ds dell'Ascoli nel 2011/2012, scout del Bari nel 2010/11.