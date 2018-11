Traditi: "Ci serve una vittoria per scacciare i fantasmi"

MESSINA - Ripresa degli allenamenti con una seduta pomeridiana per il Messina sul terreno del Franco Scoglio. Non si è allenato Alberto Cossentino che domani verrà sottoposto agli esami strumentali per valutare il grado di gravità dell’infortunio muscolare occorsogli durante la gara contro il Locri. Hanno svolto lavoro differenziato, invece, Ba e Sarcone.

Domani il gruppo allenato da Oberdan Biagioni svolgerà una doppia seduta. A fine allenamento ha parlato Loris Traditi commentando la prestazione di domenica scorsa.

«Contro il Locri abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra in salute – ha commentato il centrocampista – siamo dispiaciuti perché volevamo vincere ma stiamo facendo passi in avanti ogni domenica, abbiamo avuto parecchie occasioni. Siamo sulla via giusta». Una via che ha portato il Messina, per la prima volta in questo campionato, a non subire gol. «Sicuramente è la nota positiva della giornata quella non solo di non aver subito gol ma anche di non aver sofferto perché non ci hanno messo sotto. Sappiamo che i tifosi aspettano da tanto di gioire e noi sappiamo che possiamo tirarci fuori da questa situazione». Traditi a Locri ha mostrato quella personalità e quella qualità che il Messina si aspettava da lui. «Ho bisogno di giocare, di mettere minuti nelle gambe e anche gli allenamenti intensi del mister mi hanno facendo entrare in forma. Spero sia la prima di una lunga serie di buone prestazione».

Messina adesso proiettato ai prossimi impegni. «Ci serve una vittoria per scacciare i fantasmi. Domenica abbiamo imposto il gioco in casa del Locri. Non dobbiamo pensare al Gela affrontato in Coppa Italia, sarà una partita completamente diversa».