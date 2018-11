Verso Locri - Messina. Biagioni: "Andiamo per vincere"

Ultimo allenamento settimanale, questa mattina sul sintetico del Marullo, per i giallorossi in vista della trasferta di Roccella contro il Locri. Domani mattina, sempre al campo di Bisconte, è prevista la seduta di rifinitura.

Biagioni e lo staff tecnico ha fatto svolgere ai giocatori una seduta tecnico-tattica alla quale hanno preso parte tutti i componenti della rosa ad eccezione di Siny Ba che ha continuato il percorso di recupero con un allenamento differenziato.

«Abbiamo lavorato bene in settimana e siamo pronti – ha detto alla fine della seduta l’allenatore Oberdan Biagioni – Non dobbiamo pensare che domenica scorsa non abbiamo giocato ma dobbiamo essere concentrati e andare lì a giocarci la nostro partita. Il Locri è una squadra che sta facendo un campionato importante ma noi abbiamo le armi per giocarla e vincerla. Se poi saranno più bravi di noi gli stingeremo la mano. Ho visto nella squadra la voglia giusta e siamo pronti».

Biagioni pensa al Locri, senza allungare l’orizzonte oltre la partita di domenica. «Per noi non c’è una partita fondamentale, lo sono tutte. In questo momento dobbiamo cercare di non guardare la classifica perché se lo facciamo ci rendiamo conto che siamo terz’ultimi e non si può vedere il Messina in quella posizione».