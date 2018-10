Verso Messina - Acireale. Ripresa con gruppo diviso in due

Ripresa degli allenamenti per la squadra giallorossa oggi pomeriggio al Franco Scoglio. Lo staff tecnico guidato da Pietro Infantino ha diviso in due il gruppo: chi ha giocato ieri a Gela ha svolto un lavoro di recupero e posture mentre chi non è stato impiegato nella trasferta di Coppa Italia ha effettuato una seduta di forza atletica. Domani prevista una sola seduta, nel pomeriggio.