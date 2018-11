Verso Messina-Gela, fermi solo Ba e Cossentino

MESSINA - Allenamento in mattinata al Marullo di Bisconte per il Messina. Biagioni ha provato alcune soluzioni tattiche in vista della partita contro il Gela.

Hanno svolto la seduta tutti i giocatori ad eccezione di Ba, che ha lavorato a parte, e di Cossentino che dovrà stare fermo una settimana.

Domani è previsto un solo allenamento, di mattina, sempre al Marullo di Bisconte.