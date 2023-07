"Calciomercato-L'Originale" a Messina, interviene anche l'ex presidente Franza - Tempostretto

Nella trasmissione nazionale di Sky spazio anche per parlare del Messina. Franza ha detto: "Pronto a sostenere sceicchi e imprenditori di passaggio"

MESSINA – La prima puntata in diretta da Messina di “Calciomercato-L’Originale”, famosa trasmissione di Sky Sport, è stata un successo in quanto ha mostrato le bellezze della nostra città. Dalla Marina del Nettuno, nello studio all’aperto, la direzione del programma è affidata ad Alessandro Bonan supportato da Gianluca Di Marzio, immancabile la sua raffica finale di notizie di mercato sotto la statua di Nettuno, e Fayna. A commentare le ultime notizie del mondo del calcio Paolo Condò, firma storica della Gazzetta dello Sport, Marco Bucciantini e, l’ex calciatore Giancarlo Marocchi, tutti opinionisti Sky.

Tra il pubblico anche l’ex presidente del Messina, degli anni della Serie A, Pietro Franza. Quest’ultimo interpellato su quando si occupava di mercato in prima persona fa una battuta sui “debiti in banca” che sembra indirizzata all’attuale presidente dell’Acr Pietro Sciotto. E poi con un’altra uscita lascia intendere come a fianco (o dietro) a Mannino ci fosse anche lui: “Pronto a supportare qualche sceicco di passaggio o imprenditore… ” per il bene del Messina, s’intende.