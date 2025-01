Calciomercato Messina. Frisenna ceduto al Catania, si attende ufficialità di Costantino

Il centrocampista catanese lascia la città dello Stretto dopo un anno e mezzo. Lo scorso anno tra i migliori, quest'anno con la testa altrove

MESSINA – Si risolve uno dei gialli delle ultime settimane in casa Messina. Giulio Frisenna, in scadenza di contratto coi biancoscudati a giugno prossimo, fa le valigie e torna a casa. Per il centrocampista catanese, cresciuto nel settore giovanile del Catania, infatti si aprono adesso le porte della prima squadra.

Frisenna era arrivato dalla Serie D col Messina che per primo ha creduto in lui dandogli un’opportunità tra i professionisti. Nella passata stagione si è fatto conoscere bene: 32 presenze di cui 27 da titolare oltre 2500 minuti in campo, tre reti, tre assist e tanta corsa e sacrificio in mezzo al campo. In questa stagione 20 presenze di cui 18 da titolare, una rete un assist e sette cartellini gialli per un calciatore che è sembrato alle volte un fratello di quello ammirato lo scorso anno. Qualche settimana fa è stato svelato che lui era uno di quelli con “la testa altrove”. A pochi giorni dalla chiusura del mercato la società conferma la sua cessione a titolo oneroso ai vicini cugini etnei.

Rocco Costantino ha firmato

L’attaccante di origini svizzere ma di nazionalità italiana ha già firmato, si attende l’ufficialità. È il centravanti di categoria che da anni è mancato al Messina. In carriera ha collezionato più di 200 presenze in Serie C realizzando più di 70 gol considerando anche i playoff e la Coppa Italia. Punta centrale vecchio stampo, l’ariete d’area di rigore che può convertire ogni pallone che arriva da quelle parti in rete.

Il Messina lo sa bene avendolo incontrato, conosciuto per le reti incassate e invidiato perché era una certezza negli anni in cui era al Monterosi Tuscia. Ha iniziato la sua carriera tra Pineto, Morro d’Oro, San Nicolò e Vis Pesaro. Prime esperienze più importanti al Sudtirol, Triestina, Bari e Modena. Negli anni recenti Modena, Pro Vercelli, Monterosi Tuscia e poi l’approdo al Catania che l’aveva girato in prestito alla Lucchese. Con la formazione toscana nel girone B di serie C 14 presenze e due reti in stagione.

L’attuale rosa dell’Acr Messina

Portieri: Titas Krapikas (1999), Flavio Curtosi (2004).

Difensori: Mame Ass Ndir (2001), Damiano Lia (1997), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Daniel Dumbravanu (2001), Raul Morichelli (2002), Bright Gyamfi (1996).

Centrocampisti: Vincenzo Garofalo (1999), Davide Petrucci (1991), Leonardo Pedicillo (2003), Domenico Anzelmo (2004), Marco Crimi (1990), Marcel Büchel (1991).

Attaccanti: Blue Mamona (2002), Gabriel Adragna (2006), Alessio Re (2003), Pierluca Luciani (2002), Carmine De Sena (1991), Francesco Dell’Aquila (2004), Mattia Tordini (2002).

Movimenti di mercato ufficializzati

In uscita (9): Antonio Di Bella (2006 alla Nuova Igea Virtus), Marco Manetta (1991 al Picerno), Francesco Rizzo (1998 al Team Altamura), Lino Ortisi (2002 al Team Altamura), Gennaro Anatriello (2004 al Trapani), Luca Petrungaro (2000 al Potenza), Manuel Di Palma (2004 in prestito alla Nuova Igea Virtus), Giuseppe Salvo (2003 al Picerno), Martino Cominetti (1998 al Sestri Levante), Giulio Frisenna (2002 al Catania).

In entrata (9): Daniel Dumbravanu (2001 dalla Lucchese, prestito con opzione di riscatto), Marco Crimi (1990 dal Trapani), Carmine De Sena (1991 dal Monopoli), Raul Morichelli (2002 in prestito dal Perugia), Francesco Dell’Aquila (2004 in prestito dal Torino), Domenico Ingrosso (2000 dall’Audace Cerignola), Marcel Büchel (1991 dalla Spal), Bright Gyamfi (1996 dal Cosenza), Mattia Tordini (2002 dal Lecco in prestito).

Immagine in evidenza di Francesco Saya